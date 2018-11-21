بعد اختطافه بقوة السلاح..أمن طرابلس يعلن تفاصيل مقتل أحد عناصره

أعلنت مديرية امن طرابلس أن مركز شرطة حي الصناعي تلقى بلاغا مفاده أنه تم خطف أحد المواطنين من أمام منزله أثر عودته من العمل بقوة السلاح واقتياده لجهة غير معلومة.

وبين مكتب العلاقات العامة بالمديرية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على ” فيس بوك” أن أعضاء المركز قاموا بتحريات بينت أن المختطف هو أحد أفراد وحدة الأمن الرياضي ويتبع للشؤون الأمنية بمديرية أمن طرابلس، مشيرا إلى أن المركز تلقى بلاغا من أعضاء البحث الجنائي بمنطقة السواني مفاده وجود جثة مجهولة الهوية تظهر عليها آثار طلق ناري وبعد التواصل مع البحث الجنائي السواني ومركز شرطة حي الصناعي تبين أن الجثة تعود للمواطن محمد عبدالسلام بلعيد التركي وهو أحد أفراد وحدة الأمن الرياضي لتبدأ بعد ذلك إجراءات البحث عن الجناة.

وأشارت مديرية امن طرابلس أنها لا تعلم سبب مقتلة موضحة انه سيجري تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة سيدي موسى خلف سوق العائلة بطريق الكريمية.