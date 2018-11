وزارة الداخلية تطالب بالإبلاغ عن أي تجاوزات يرتكبها أعضاء حراسة المصارف

أهابت مصلحة أمن المرافق والمنشآت بجميع المواطنين والجهات العامة والخاصة، بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن البلاغات سيتم البث فيها ومعالجتها من قبل رئاسة المصلحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات.

هذا وأرفقت الوزارة الرقم 0214896993 الخاص بغرفة العمليات بالمصلحة لتلقي البلاغات عليه.

