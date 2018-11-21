معيتيق لرويترز : الرئاسي خصص أكثر من مليار دولار ميزانية تطويرية للوطنية للنفط

العنوان-طرابلس

صرح نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في مقابلة حصرية لوكالة الأنباء رويترز نشر الثلاثاء 20 نوفمبر:

” أن المؤسسة الوطنية للنفط والتي كافحت للحفاظ على حقول النفط وسط نقص التمويل والعقبات من قبل الجماعات المسلحة ، ستحصل على ميزانية تطويرية بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019 ، حيث ستبدأ عجلة الاقتصاد بالعمل مع تدفق الدولار وسيتم أيضا أستئناف مشاريع التنمية الأخرى”

كما أشار بأن ليبيا ستبدأ في خفض دعم الوقود والذي كلف الدولة مايصل إلى 5 مليارات دولار العام الماضي مما ساهم في تفشي ظاهرة التهريب إلى البلدان المجاورة خصوصاً أن لتر البنزين وصل إلى 0.15 دينار .

ونوه أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الكهرباء معفيتين من الرسوم الجديدة للعملة الأجنبية ، في حين يتعين على الشركات الحكومية الأخرى التقدم بطلب للحصول على إعفاءات.

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