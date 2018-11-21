اخبار ليبيا الان

معيتيق لرويترز : الرئاسي خصص أكثر من مليار دولار ميزانية تطويرية للوطنية للنفط

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

صرح نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في مقابلة حصرية لوكالة الأنباء رويترز نشر الثلاثاء 20 نوفمبر:

” أن المؤسسة الوطنية للنفط والتي كافحت للحفاظ على حقول النفط وسط نقص التمويل والعقبات من قبل الجماعات المسلحة ، ستحصل على ميزانية تطويرية بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019  ، حيث ستبدأ عجلة الاقتصاد بالعمل مع تدفق الدولار وسيتم أيضا أستئناف مشاريع التنمية الأخرى”

كما أشار بأن ليبيا ستبدأ في خفض دعم الوقود والذي كلف الدولة مايصل إلى 5 مليارات دولار العام الماضي مما ساهم في تفشي ظاهرة التهريب إلى البلدان المجاورة خصوصاً أن لتر البنزين وصل إلى 0.15 دينار .

ونوه أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الكهرباء معفيتين من الرسوم الجديدة للعملة الأجنبية ، في حين يتعين على الشركات الحكومية الأخرى التقدم بطلب للحصول على إعفاءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك