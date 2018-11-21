السراج والسني يبحثان الإعتداءات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،مع رئيس الهيئة العامة للمياه عبد الله السني، الإعتداءات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي الحساونة – سهل جفارة من قبل قلة خارجة عن القانون.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن ذلك جاء خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان،خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية، منها إمدادات المياه بمناطق ظاهر الجبل الغربي وتاورغاء،إلى جانب ماتعانيه مدينة سبها من مشاكل في الصرف الصحي وسبل معالجة الأثار السلبية الناتجة عنها صحيا وبيئياً.

وعرض رئيس الهيئة المختنقات التي تعاني منها محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل الليبي، موضحا أهمية إجراء العمره اللازمة لتمكين هذه المحطات من تقليص العجز في إمدادات المياه.

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