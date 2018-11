المتوسط:

عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الليبية بتونس الشقيقية اجتماعًا تمهيديًا ضم كل من رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسى الدكتور محمد الفاضل جبران مع العميد إبراهيم البوعيسي الملحق الأمني.

وخلال اللقاء، تمَّ مناقشة تهيئة اللقاء المرتقب مع المكونات المهجرة ومع الملحقية الاجتماعية بتونس من أجل تحقيق الدعم لهم ومعالجة أوضاعهم.

