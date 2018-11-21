اتفاق ليبي فرنسي لإنعاش السياحة في ليبيا

اتفق رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا، هلن باتريس، على إعداد تصور شامل لتفعيل اتفاقية التعاون السياحي المُشترك بين البلدين، والعمل على صياغة مُقترحات لبرامج تنعش السياحة في ليبيا.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الهيئة مع السفير الفرنسي بحضور مدير عام الهيئة، عادل فارينة، وسكرتيرة السفارة الفرنسية، اكسال قويين، ومدير إدارة تنمية المشروعات السياحية، عادل شلغم.

وناقش المجتعون إمكانية استئناف شركات السياحة الفرنسية عملها داخل ليبيا، وسبل تفعيل اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين عام 2004.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية