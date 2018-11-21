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اجتماع لدول جوار ليبيا في 29 نوفمبر الجاري بالخرطوم

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلنت الحكومة السودانية عزمها استضافة اجتماع لدول الجوار الليبي نهاية الشهر الحالي، بحضور فرنسا بصفة مراقب.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد خلال لقائه نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس؛ إن الاجتماع سيعقد بالخرطوم في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري؛ وإن فرنسا أبدت موافقتها على المشاركة في الاجتماع.

هذا وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الخارجية السوداني أطلع لودريان خلال الاجتماع على جهود السودان لتحقيق السلام في ليبيا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها تحقيق الأمن والسلام في ليبيا وباقي دول منطقة الساحل.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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