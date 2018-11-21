أسف أممي لإنزال مهاجرين بالقوة من سفينة تجارية بمصراتة

أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، عن أسفها لإنزال قرابة 80 مهاجرا غير نظامي من سفينة تجارية في مصراتة عبر استعمال القوة.

وقالت ريبيرو في بيان لها أمس الثلاثاء، إنه من المؤسف أن جهود الوساطة لم تؤد إلى حل سلمي، مطالبة بإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا ونقل المهاجرين من نقاط الإنزال إلى مرافق مناسبة، وفق قولها.

ودعت ريبيرو، إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المهاجرين الذين تم إنزالهم وتوفير الدعم لهم وفقا لظروف واحتياجات كل شخص، على حد قولها.

وكانت سفينة “نيفين” أنقذت عددًا من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق شمال شرق مدينة الخمس، في الثامن من نوفمبر الجاري، بناءً على طلب القطاع الأوسط لحرس السواحل الليبي، ووصلت إلى ميناء مصراتة إلا أن المهاجرين رفضوا النزول بعدما علموا بعودتهم لمصراتة بعد مغادرتهم ليبيا.

ثم قامت السلطات الليبية بإنزال بالقوة ما يزيد على 90 مهاجرًا من على متن سفينة شحن أنقذتهم قبل أن ترسو بأحد الموانئ غربي طرابلس، بحسب ما صرح آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي توفيق السكير لوكالة رويترز.

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