السواحل الليبي يجبر مهاجرين على النزول بمصراتة من سفينة تجارية

أكد آمر القطاع الأوسط بخفر السواحل الليبي توفيق السكير، إنزال السلطات الليبية بالقوة لنحو 79 مهاجرا على الأقل من على متن سفينة شحن أنقذتهم قبل أن ترسو بأحد الموانئ غربي البلاد.

وأنقذت سفينة “نيفين” التجارية التي تحمل علم بنما هؤلاء المهاجرين وغيرهم قبالة الساحل الليبي قبل عشرة أيام، بينما كان قاربهم على وشك الغرق، ونقلتهم إلى ميناء مصراتة.

وعند وصول السفينة إلى ميناء مصراتة نزل 14 من المهاجرين طواعية لكن الباقين وعددهم 92 رفضوا النزول من السفينة في أول واقعة موثقة من هذا النوع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال السكير لرويترز أمس الثلاثاء، إن “قوة مشتركة اقتحمت سفينة الشحن واستعملوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وإجبارهم على النزول من السفينة”.

وأضاف السكير، أن بعضهم أصيب أثناء هذه العملية لكنهم صاروا في حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج بالمستشفى وأن جميع المهاجرين نقلوا إلى مركز للاحتجاز، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت تحت إشراف النائب العام الليبي.

وقد أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، عن أسفها لإنزال قرابة 80 مهاجرا غير نظامي من سفينة تجارية في مصراتة عبر استعمال القوة، مطالبة بإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا ونقل المهاجرين من نقاط الإنزال إلى مرافق مناسبة، وفق قولها.

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