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أميركا وإيطاليا تطالبان بدعم جهود التوصل إلى ليبيا موحدة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شددت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا على تعزيز الوصول الى ليبيا واحدة وموحدة .

وأشارت حكومتا البلدين في بيان مشترك صادر عنهما بمناسبة الحوار الإستراتيجي بينهما ، إلى ضرورة حشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا .

وشدد البلدان على أهمية التصدي بشكل فاعل للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائهم .

وتطرق البيان الى تحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها ، وتطوير الاستثمار في الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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