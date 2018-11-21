أميركا وإيطاليا تطالبان بدعم جهود التوصل إلى ليبيا موحدة

شددت حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا على تعزيز الوصول الى ليبيا واحدة وموحدة .

وأشارت حكومتا البلدين في بيان مشترك صادر عنهما بمناسبة الحوار الإستراتيجي بينهما ، إلى ضرورة حشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا .

وشدد البلدان على أهمية التصدي بشكل فاعل للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائهم .

وتطرق البيان الى تحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها ، وتطوير الاستثمار في الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

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