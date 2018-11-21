حقل الشرارة النفطي يتعرض لهجوم مسلح

العنوان- ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة أمس الثلاثاء.

وأكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنّ الهجوم الذي تم بواسطة 8 أشخاص، لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، واقتصرت الأضرار، على سرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة.

هذا ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كافة الجهات المعنية، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها.

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