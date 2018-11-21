اخبار ليبيا الان

حقل الشرارة النفطي يتعرض لهجوم مسلح

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان- ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن  المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة أمس الثلاثاء.

وأكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أنّ الهجوم الذي تم بواسطة 8 أشخاص، لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، واقتصرت الأضرار، على سرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة.

هذا ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كافة الجهات المعنية، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عادت حليمه * لعادتها القديمة
    سبق وأن علقنا على هذا الخبر منذ
    حوالى سبعة أشهر عندما تباكى السيد ( صنع الله ) عن نفس الحقل
    من قبل ( فلاقة الزنتان ) وما دام الموضوع هذه المره ( سيارات )
    يعنى مؤكد ( خوتنا الزنتان ) بمعنى
    الفيئة الوحيده المتخصصة فى هذا
    النوع من المهنة وهى كما أسلفنا أنها ( مهنة الجد ) وقد تم تطويرها من قطع الطريق إلى اسلاك النحاس الى ( التمشيط ) وفى تطور مهنى
    قد يصل إلى أنابيب النفط.
    المحافظة على المهنة أصعب من التخلى عنها .

    رد