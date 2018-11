المتوسط:

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بأن صندوق الأمم المتحدة للطوارئ خصص ربع مليون دولار لمشروع «المساعدة الطارئة للتصدي للأمراض الحيوانية المعدية للإنسان».

وأشارت المنظمة، إلى أنَّ هذا المشروع يُسهم في مكافحة الأمراض الحيوانية المعدية للإنسان، والأمراض العابرة للحدود «مثل إنفلونزا الطيور، وحمى الوادي المتصدع».

وجاء ذلك رغبة من المنظمة في تنفيذ أنشطة منقذة لحياة البشر خلال تسعة أشهر في كل من مدينة بنغازي ودرنة كذلك سبها وسرت.

The post «الأمم المتحدة» يُخصص 250 ألف دولار لحماية ليبيا من الأمراض المعدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية