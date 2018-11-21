ملفا الصرف الصحي بسبها، والمياه بتاورغاء والجبل، على طاولة السراج

نافش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، ورئيس الهيئة العامة للمياه عبد الله السني، خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية، ومنها: إيصال إمدادات المياه إلى منطقة تاورغاء ومناطق ظاهر الجبل الغربي، وبحث ما تعانيه مدينة سبها من مشاكل في الصرف الصحي.

وشدد السراج، في اجتماعه برئيس الهيئة العامة للمياه عبد الله السني، على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختناقات التي تتعرض لها محطات التحلية، بما يكفل تزويد جميع المناطق بالمياه الصالحة للاستهلاك البشري، وفق المكتب الإعلامي للرئيس.

وتطرق السني إلى الاعتداءات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي الحساونة ـ سهل الجفارة على يد قلة “خارجة عن القانون”، والمختنقات التي تعاني منها محطات التحلية، مبينًا أهمية إجراء الصيانة اللازمة لتمكين هذه المحطات من تقليص العجز في إمدادات المياه.

وكان جهاز النهر الصناعي حذر، في أكتوبر الماضي، من أنه لن يكون بمقدوره تأمين الإمداد المائي للمدن والمشاريع الزراعية الواقعة في نطاق منظومة الحساونة ـ سهل الجفارة، وذلك عند نهاية العام الجاري على أبعد تقدير.

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