بعد الاعتداء مجدداً على حقل الشرارة.. مؤسسة النفط تدعو لتشكيل جهاز أمني موحد لحماية المنشآت النفطية

ليبيا – كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الاربعاء عن تعرض المحطة الفرعية بحقل الشرارة التابعة لشركة أكاكوس لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة متكوّنة من ثمانية أفراد يوم أمس الثلاثاء حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر ، مبينةً بأن هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

مؤسسة النفط أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن المسلحين قاموا بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافةً إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة ، مؤكدةً على أن شركة أكاكوس والفرق الامنية يعملون مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة.

ودعت المؤسسة كل الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلّي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد لحمايتها .

وأضاف البيان :” حيث أنّ الظروف الأمنية تشكلّ عنصراً أساسيا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي”.

ومن جانبه علق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على الحادثة قائلاً :” إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها” ، مضيفاً :” قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي”.

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