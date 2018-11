“الوطنية للنفط” : تعرض محطة فرعية لحقل الشرارة لهجوم مسلح

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تعرض المحطة الفرعية بحقل الشرارة التابعة لشركة أكاكوس لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة متكوّنة من ثمانية أفراد مساء الثلاثاء.

وأضافت المؤسسة، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، “أن هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج”.

وأوضحت المؤسسة،” أن المسلحين قاموا بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافةً إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة ، و أن شركة أكاكوس والفرق الأمنية يعملون مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة”.

وطالبت المؤسسة بضرورة وجود جهاز أمني وطني موحد لحمايتها، وأن الظروف الأمنية تشكلّ عنصراً أساسيا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي”.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، “إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها، وأن قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي”.

