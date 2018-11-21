الداخلية: تزايد حمل الشباب للسلاح

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن حمل واستخدام السلاح من قبل بعض الأشخاص يعتبر قضية مقلقة ومزعجة للمواطنين، مبينة أن هذه الظاهرة السلبية بدأت تتزايد في أوساط الشباب وتساهم إلى حد كبير في انتشار الجريمة.

وأشارت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، الأربعاء، إلى أن انتشار الأسلحة سيظل مشكلة جدية لا يجوز إهمالها، حيث تشكل هذه الظاهرة خطراً كبيراً على الحياة المدنية، في ظل الاشتباكات المتكررة والاستعمال الخاطئ للسلاح، مما يسبب تردي الأوضاع الأمنية، وانعدام للاستقرار.

ودعت أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وحثهم على العلم والمعرفة، والابتعاد عن الظواهر الهدامة والسلبية، مؤكدة أهمية رفع الوعي المجتمعي بظاهرة حمل السلاح، والتعريف بمدى خطورتها، والوقوف على الأسباب النفسية والاجتماعية لاقتناء السلاح.

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