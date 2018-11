المتوسط:

استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية بني وليد سالم عليوان، اليوم الأربعاء.

وناقش اللقاء تناول الأوضاع في البلدية والجهود المبذولة من أجل تفعيل المؤسسات الخدمية واستكمال عدد من مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطن، وذلك بحسب بيان حكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن المبعوث الأممي غسان سلامة قد التقى عميد بلدية بني وليد أمس.

