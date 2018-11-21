الوطنية للنفط: مجموعة مسلحة تعتدي على حقل الشرارة النفطي

أكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تعرض المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة مجهولة الهوية.

وأوضحت المؤسسة على موقعها الرسمي الثلاثاء، أنّ الاعتداءا لمسلح لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، مضيفة بأن المجموعة المسلّحة المتكونة من 8 أفراد سرقت ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين، الذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

ودعت المؤسسة الجهات المعنية، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

يذكر أن حقل الشرارة النفطي تعرض في يوليو الماضي لهجوم من قبل مجموعة مسلحة اختطف على إثره أربعة موظفين من الحقل.

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