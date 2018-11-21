باشا آغا يطالب جهازي الأمن العام والأمن المركزي بمنع أفرادهم من التدخل في عمل المرافق السيادية

ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا اليوم الاربعاء خطاباً وصفه بـ”الهام جداً ” لرئيس جهاز الامن العام والتمركزات الامنية الرائد عماد الطرابلس ومدير الادارة العامة للامن المركزي العميد جمال الباشا .

باشا آغا أوضح في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه لاحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض منتسبي الجهازين المذكورين والمكلفين بتأمين وحراسة المرافق السيادية للدولة بالتدخل في عمل تلك المرافق دون أن يذكرها ، مبيناً بأن هؤلاء الافراد تعرضوا إلى القرارات الصادرة عن هذه المرافق.

وأكد وزير داخلية الوفاق بأن هؤلاء الافراد ليس من مهام عملهم التدخل في قرارات المرافق السيادية ، مبيناً بأن مهامهم تقتصر على الحماية والتأمين وتوفير أفضل الظروف للقائمين بأعمال تلك المرافق لتأديتها على أكمل وجه .

وطالب باشا آغا في ختام خطابه الطرابلس والباشا بمتابعة مرؤوسيهم والتنبيه عليهم بعدم التدخل في شؤون تلك المرافق التي يقومون بحمايتها بأي شكل من الاشكال ، متوعداً بتطبيق أشد العقوبات على المخالفين وفقاً لصحيح القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية