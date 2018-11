المتوسط:

كرم رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء السفير التركي لدى ليبيا أحمد آيدن دوغان” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وذلك قبل مغادرته للبلاد وإنهاء خدمته في ليبيا.

وواجه رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري انتقادات بسبب إقامة حفل لتوديع السفير التركي خصيصا، لكن المشري تجاهل تلك الانتقادات وأصر على إقامة احتفال وداع للسفير التركي.

