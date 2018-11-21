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الخطوط الإفريقية تؤكد ضرورة معالجة ديون الشركة  بصورة “عاجلة”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكدت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، الأربعاء، على ضرورة معالجة ديون الشركة بصورة “عالجة”؛ لكي تتيح لهم التشغيل بشكل طبيعي من وإلى كافة المحطات المشغلة لها والالتزام بجداول الرحلات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة عمران زبادي في تصريح للرائد، إنهم ناقشوا تعزيز استمرار صيانة أسطول الطائرات بتوفير قطع الغيار،  وإعادة الثقة مع شركات الصيانة والمنظمات الدولية، والمطارات وشركات المناولة .

وكانت الديون على شركة الخطوط الجوية الإفريقية بلغت 400 ألف يورو لصالح مطارِ أتاتورك في تركيا، و160 ألف دولارٍ لمطار الإسكندرية.

يشار أن شركة الخطوط الجوية الإفريقية أعلنت في 14 أكتوبر الماضي موافقة مصرف ليبيا المركزي على التحويلات المالية للشركات المقدمة للخدمات، وشركات الصيانة والمنظمات الدولية.

 

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • قبل البدء في هذه الاتفقات المبرمة مع فرنسا , يجب البحث عن حلول لمواضيع السفر الى ومن ليبيا لباقي دول العالم وتسهيل خدمة الطيران المدني للمسافرين وتجهيز المطارات الدولية الليبية بما يخدم المواطن الليبي وشركات الطيران المدني حول العالم, الأن هذه الاتفاقات لاتسمن ولاتغني من جوع , العلاقات الدولية يجب أن تقام على التبادل المنفعي للدول وليس فقط للأستفادة من طرف واحد فقط .. ليكون في علمكم أن الأوروبيون أجتمعوا الاسبوع الماضي لتوحيد الجيش الأوروبي , واستيراد النفط والفوسفات من منطقة الشمال الافريقي ومناطق النزاع مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا , وجعل الدول العربية مناطق للنزاع والفوضى, إذا يا هال ترى من هو العدو الذي يشحد الأوروبيون والامريكيون والروس كل جيوشهم ضده ؟؟!!!!

    طبعا الأسلام والمسلمين , وهذا يعطى أنطباع بالحذر لأنهم يبحثون في ملفات قديمة وقضايا فقط لرفع اصابع الأتهام ومحاولة الأستفادة من الاخطاء لجعلها تخدم مصالحهم متجاهلين جرائمهم في ليبيا وتسليحهم لمليشيات وعصابات خارجة عن القانون وقصفهم للمدنيين دون وجه أي حق , حيث أن الدستور هو الشريعة الأسلامية في ليبيا .

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