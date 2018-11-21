الخطوط الإفريقية تؤكد ضرورة معالجة ديون الشركة  بصورة “عاجلة”

أكدت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، الأربعاء، على ضرورة معالجة ديون الشركة بصورة “عالجة”؛ لكي تتيح لهم التشغيل بشكل طبيعي من وإلى كافة المحطات المشغلة لها والالتزام بجداول الرحلات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة عمران زبادي في تصريح للرائد، إنهم ناقشوا تعزيز استمرار صيانة أسطول الطائرات بتوفير قطع الغيار، وإعادة الثقة مع شركات الصيانة والمنظمات الدولية، والمطارات وشركات المناولة .

وكانت الديون على شركة الخطوط الجوية الإفريقية بلغت 400 ألف يورو لصالح مطارِ أتاتورك في تركيا، و160 ألف دولارٍ لمطار الإسكندرية.

يشار أن شركة الخطوط الجوية الإفريقية أعلنت في 14 أكتوبر الماضي موافقة مصرف ليبيا المركزي على التحويلات المالية للشركات المقدمة للخدمات، وشركات الصيانة والمنظمات الدولية.

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