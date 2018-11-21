عمليات عمر المختار: عملية عسكرية مرتقبة للقبض على الارهابيين المتحصنين بالمدينىة القديمة في درنة

ليبيا – أكد المسؤول الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبرة اليوم الأربعاء أن المعلومات التي تحدثت عن مقتل القيادي في مجلس شورى درنة محمد دنقو والإرهابيين عدنان بورقيبة وأبو البراء الجزائري وعبدالعزيز الموريتاني غير صحيحة وأنهم ما يزالون يتحصنون برفقة آخرين في ثمانية منازل في المدينة القديمة.

صبرة أشار في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” الإماراتي إلى أن الجيش بصدد إطلاق عملية للقبض عليهم ووجه نداء لهم للاستسلام،لافتاً إلى أن التأخير في إطلاقها يرجع إلى حرص القوات المسلحة على عدم ايقاع ضحايا في صفوف المدنيين.

وأفاد صبرة أن لجنة من الجيش قامت بتسليم المقرات الحكومية بما فيها السجل المدني والمدارس والمؤسسات إلى الجهات المعنية كما جرى فتح المداس أمام الطلبة وتزويد المناطق التي دمرت مدارسها بمدارس متنقلة “تريلات” وتحديدًا في منطقة الحي الغربي فضلًا عن إيصال المياه وإنارة العديد من الأحياء ومنها حي السيدة خديجة.

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