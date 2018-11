المتوسط:

اجتمع وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 21 نوفمبر 2018، مع رئيس جهاز المباحث العامة بوزارة الداخلية، بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، ومدير مكتب العلاقات بجهاز المباحث العامة، وذلك في مقر ديوان الوزارة.

وتناول الاجتماع جملة من المواضيع التي تهتم بجانب تنسيق العمل والمهام بين الجانبين، وفي مقدمتها إشراك جهاز المباحث العامة في تأمين عمليات نقل الموقوفين من وإلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمحاكم والعودة بهم، وذلك دعمًا لأعضاء جهاز الشرطة القضائية المكلفين بهذه المهمة.

جديرٌ بالذكر، أن الاجتماع جاء على خلفية هروب مساجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان في الرابع عشر من شهر نوفمبر 2018، وتفاديا لتكرار مثل هذه الأفعال.

The post اجتماع وكيل «العدل لشؤون حقوق الإنسان» مع رئيس جهاز المباحث العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية