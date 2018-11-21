بالصور | مواصلات الوفاق تشارك بفعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي المنعقد في سلطنة عُمان

ليبيا – قام وفد من وزارة الموصلات برئاسة وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق برفقة كل من رئيس مصلحة النقل البري والمستشار بديوان الوزراة بالمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي والذي إنعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2018 في سلطنة عمُان بالعاصمة مسقط.

المؤتمر تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل دعم النقل بين الدول بالشاحنات وإدخال الميكنة وكذلك مواجهة التحديات المستقبلية وعلي هامش اعمال المؤتمر عقد وزير المواصلات اجتماع مع نظيره العماني وتباحث الطرفين سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوى والمؤاني والنقل البحري.

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وتتطرق الجانبين إلى إمكانية تفعيل إتفاقية النقل الجوى بين ليبيا وعمُان الموقعه عليها عام 2010 كما تم مناقشة إفتتاح خط نقل جوى مباشر يربط طرابلس ومسقط وذلك بواقع (3) رحلات أسبوعياً تقوم بتسيرها شركتي الطيران في البلدين وطرح مدى إمكانية الاستفادة من أحد المؤاني العمُانية لنقل البضائع من وإلى ليبيا.

وبحث المجتمعون إعادة النظر بشأن تفعيل الإتفاقية البحرية المبرمة بين البلدين المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية وفي ختام المشاركة قام الوزير بجولة فنية لمطار مسقط الدولي الجديد وإطلاع من خلال الزيارة علي مكونات ومراحل تنفيده والامكانيات المتوفرة به ومدى قدرته الاستعابية.

وجاء ذلك في إطار التعاون المتبادل المشترك وتوطيداُ للعلاقات الدولية وللإستفادة من الخبرات العالمية في مجال المواصلات بالمحافل الدولية ومد لجسور التواصل بين ليبيا ودول العالم.

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