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تسابق على “المؤتمر الجامع” واللواء السابع يتأهب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر لـ218 أن عدداً من القيادات والشخصيات التابعة للمجموعات المُسلحة بالمنطقة الغربية قد كثفت لقاءاتها واجتماعاتها مع مسؤولين وسفراء دوليين بهدف إيجاد مكان لها في المؤتمر الجامع المزمع عقده في الربع الأول من العام القادم.

وقالت ذات المصادر إن اللواء السابع يستعد لتحرك جديد في طرابلس، في خطوة تهدف لشد الانتباه نحوه وليتمكن من رفع مستوى مطالبه وتمثيله في المؤتمر الوطني الجامع.

ولم تكشف المصادر عن موعد وشكل هذا التحرك الذي يأتي بالتزامن مع طور تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، وسط تشديد داخلي وخارجي على أهمية نجاح هذه الترتيبات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، قد شدد خلال كلمة ألقاها في ختام مؤتمر “باليرمو” على أن “المحافظة على وقف إطلاق النار في طرابلس وباقي المدن” يُعتبر الهدف القادم لعمل البعثة.

وسبق أن ربط سلامة بين الترتيبات الأمنية والمؤتمر الوطني الجامع، إذ أشار في تصريحات لـ218 إلى أنه التمس الاستعداد التام لعقد المؤتمر بعد البدء في تنفيذ الخطة الأمنية التي تُساهم في توفير الظروف الملائمة لتسهيل عقده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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