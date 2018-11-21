السودان تدعو فرنسا للمشاركة في إجتماع دول جوار ليبيا الذي سيعقد في الخرطوم

ليبيا – وجه وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أمس الثلاثاء دعوة إلى فرنسا لحضور إجتماع دول الجوار الليبي الموسع والمزمع عقده بالخرطوم في 29 من الشهر الجاري بصفة مراقب.

الدعوة جاءت بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” عقب لقاء جمع وزير الخارجية السوداني بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وبدوره ،قدم الدرديري شرحا وافيا لتطورات الأوضاع الداخلية ودور السودان في تحقيق الأمن والسلام في الاقليم خاصة دول الجوار المباشر بما في ذلك إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا .

وأكد وزير الخارجية السوداني لنظيره الفرنسي أن تلك الجهود تنطلق من حرص السودان على صون وحماية أمنه الداخلي وليس لمصلحة أي طرف آخر،مجدداً تأكيده أن جهود السودان في دعم السلام والاستقرار في إفريقيا الوسطى تمضي تحت مظلة الإتحاد الأفريقي وليس لمصلحة أي طرف آخر .

ومن جانب آخر ،شرح وزير الخاجية الدرديري خلال اللقاء جهود بلاده لتحقيق السلام في ليبيا ومبادرته لاستضافة إجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم حيث قبل الوزير الفرنسي الدعوة لحضور الإجتماع ووعد بمشاركة فرنسا به.

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