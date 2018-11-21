دبرز: منصب القائد العام للجيش لا ولن يعترف مجلس الدولة به

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز إن خطوات وجهود تغيير الرئاسي بين مجلسي النواب والدولة التي بذلت خلال الأسابيع الماضية وصلت حالياً للتواصل مع المفوض من البرلمان عبد السلام نصية وبشير الهوش في آخر لقاء، مشيراً إلى أن هناك إتفاق على المعاير والشروط التي بموجبها يتم البحث بتقليص الرئاسي ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة.

دبرز أكد خلال تصريح أذيع عبر قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على أن التواصل مع مجلس النوب مستمر على مستوى الأعضاء المفوضين من الطرفين للتنسيق بينهما للإتجاه نحو الجداول الزمنية وطرح الأسماء، لافتاً إلى أن البرلمان تخلف عن خطوة وهي تضمين الاتفاق السياسي لأن تضمين التعديل يمكن الجانبين من الذهاب للأسماء والجداول الزمنية.

وأشار إلى أن الأمور بين المجلسين واضحة بدليل البيان المشترك الصادر عنهما والتقارب الذي وقع بين نصية والهوش بالإضافة للإتفاق الذي توصل له المجلسين من خلال عقد جلستي تصويت وأخرى للمشاورات، مؤكداً على أنه تم تأجيل ما يتعلق بالمادة الثامنة.

ورداً على سؤال بشأن موقفهم من تولي المشير خليفة حفتر صفة القائد الأعلى للجيش قال :”صفة القائد الأعلى هذه عند الرئاسي وفق الاتفاق السياسي فمن أين للمجرم حفتر أن يتولى هذه الاختصاصات إطلاقاً لا يمكن ومن سابع المستحيلات في تصوري أن يحدث هذا فهو عبث من البرلمان ونرى بمقابلة عقيلة صالح عندما قالها بمرارة بكل معنى الكلمة نحن أتينا به وهو مطلوب ونصبناه قائد عام، منصب القائد العام لا ولن نعترف به”.

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