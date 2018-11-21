الوفاق تبحث عودة الشركات الفرنسية وتفعيل اتفاقية مبرمة مع فرنسا منذ عام “2004”

العنوان-طرابلس بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة التابعة لحكومة الوفاق “خيضر مالك” الثلاثاء مع سفيرة دولة فرنسا “هلن باتريس” وسكريتير السفارة “اكسال قويين”فرص الاستثمار في المجال السياحي، وتنظيم برامج ثقافية سياحية مشتركة، وإمكانية استكمال الشركات الاستشارية الفرنسية العاملة على تصميم المخططات السياحية أعمالها في ليبيا. وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل اتفاقية التعاون السياحي المبرمة بين البلدين عام 2004، والاستفادة من …
تعليق
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قبل البدء في هذه الاتفقات المبرمة مع فرنسا , يجب البحث عن حلول لمواضيع السفر الى ومن ليبيا لباقي دول العالم وتسهيل خدمة الطيران المدني للمسافرين وتجهيز المطارات الدولية الليبية بما يخدم المواطن الليبي وشركات الطيران المدني حول العالم, الأن هذه الاتفاقات لاتسمن ولاتغني من جوع , العلاقات الدولية يجب أن تقام على التبادل المنفعي للدول وليس فقط للأستفادة من طرف واحد فقط .. ليكون في علمكم أن الأوروبيون أجتمعوا الاسبوع الماضي لتوحيد الجيش الأوروبي , واستيراد النفط والفوسفات من منطقة الشمال الافريقي ومناطق النزاع مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا , وجعل الدول العربية مناطق للنزاع والفوضى, إذا يا هال ترى من هو العدو الذي يشحد الأوروبيون والامريكيون والروس كل جيوشهم ضده ؟؟!!!!
طبعا الأسلام والمسلمين , وهذا يعطى أنطباع بالحذر لأنهم يبحثون في ملفات قديمة وقضايا فقط لرفع اصابع الأتهام ومحاولة الأستفادة من الاخطاء لجعلها تخدم مصالحهم متجاهلين جرائمهم في ليبيا وتسليحهم لمليشيات وعصابات خارجة عن القانون وقصفهم للمدنيين دون وجه أي حق , حيث أن الدستور هو الشريعة الأسلامية في ليبيا .
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