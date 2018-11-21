الوفاق تبحث عودة الشركات الفرنسية وتفعيل اتفاقية مبرمة مع فرنسا منذ عام “2004”

العنوان-طرابلس بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة التابعة لحكومة الوفاق “خيضر مالك” الثلاثاء مع سفيرة دولة فرنسا “هلن باتريس” وسكريتير السفارة “اكسال قويين”فرص الاستثمار في المجال السياحي، وتنظيم برامج ثقافية سياحية مشتركة، وإمكانية استكمال الشركات الاستشارية الفرنسية العاملة على تصميم المخططات السياحية أعمالها في ليبيا. وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل اتفاقية التعاون السياحي المبرمة بين البلدين عام 2004، والاستفادة من …

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