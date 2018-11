وزير خارجية السودان يدعو باريس للمشاركة في اجتماع دول الجوار الليبي

المتوسط:

دعا وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، فرنسا لحضور اجتماع دول الجوار الليبي الموسع، المزمع عقده بالخرطوم في 29 من الشهر الجاري بصفة مراقب، إذ الدعوة جاءت عقب لقاء جمع وزير الخارجية السوداني بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وقدم الدرديري، شرحًا وافيًا لتطورات الأوضاع الداخلية، ودور السودان في تحقيق الأمن والسلام في الإقليم خاصة دول الجوار المباشر بما في ذلك إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا.

وختامًا، أكد وزير الخارجية السوداني لنظيره الفرنسي، أن تلك الجهود تنطلق من حرص السودان على صون وحماية أمنه الداخلي وليس لمصلحة أي طرف آخر.

