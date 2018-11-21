اخبار ليبيا الان

#عاجل.. رئيس النيابة العسكرية: ندعو السلطات الأمريكية للتواصل معنا للقبض على المتورطين الذين ما يزالون طلقاء. 

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي: ندعو السلطات الأمريكية للتواصل معنا للقبض على المتورطين الذين ما يزالون طلقاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك