عاجل.. رئيس النيابة العسكرية: ندعو السلطات الأمريكية للتواصل معنا للقبض على المتورطين الذين ما يزالون طلقاء. 

رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي: ندعو السلطات الأمريكية للتواصل معنا للقبض على المتورطين الذين ما يزالون طلقاء.

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