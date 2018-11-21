باشاغا يطالب منتسبي الأجهزة الأمنية بعدم التدخل في شؤون مرافق الدولة التي يحمونها

طالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، الأربعاء من رئيس جهاز الأمن العام، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي عدم تدخل منتسبيهما في شؤون المرافق العامة التي يقومون بحمايتها.

وأوضح باشاغا في خطابه موجه لرئيسي الجهازين أنه لوحظ في الفترة الأخيرة بعض منتسبي الأجهزة المذكورة والمكلفين بحراسة وتأمين المرافق السيادية للدولة تدخلهم في عملها والتعرض للقرارات الصادرة منها التي ليست من مهام عملهم.

وشدد باشاغا على أنه ستطبق أشد العقوبات على المخالفين، وفق القانون، مؤكدا على أن دورهم يقتصر عل الحماية والتأمين.

وكان باشاغا قد أصدر مؤخرا جملة من القرارات والتكليفات لمديري إدارات ومديريات أمن ومنافذ بالوزارة.

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