عاجل.. رئيس النيابة العسكرية: نحتجز 3 من المتورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي عام 2013. 

رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي: نحتجز 3 من المتورطين في الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي عام 2013.
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صحيفة العنوان الليبية
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