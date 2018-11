رئيس النيابة العسكرية يكشف بالأسماء المتورطين في عمليات الاغتيال في بنغازي

المتوسط:

أعلن رئيس النيابة العسكرية العقيد على ماضي تفاصيل نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات بمدينة بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة ومنها عملية اغتيال السفير الأمريكي روني سميث.

وأكد رئيس النيابة العسكرية العقيد على ماضي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ” أن مجموعة راقبت السفير الأمريكي وبلغت عن مكانه لتقوم مجموعة أخرى بتنفيذ اغتياله “.

وأضاف ماضي ،” أن النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي حفاظا على سرية التحقيقات “.

وأكمل ،” أن الزهاري وبوختالة وبن قمو من أبرز المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012 “.

وأوضح،” أن النيابة العسكرية تطالب السلطات الأمريكية للتواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية اغتيال السفير الأمريكي روني سميث”.

وأشار رئيس النيابة العسكرية إلى أن المحامية سلوى بوقعيقيص قُتلت سنة 2014 في عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي .

