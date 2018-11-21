اخبار ليبيا الان

#عاجل.. رئيس النيابة العسكرية: العملية كان هدفها اختطاف السفير الأمريكي كريس ستيفنز لمبادلته بالإرهابي خالد بن شيبة. 

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي: العملية كان هدفها اختاطف السفير الأمريكي كريس ستيفنز لمبادلته بالإرهابي خالد بن شيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك