“الاستشاري للدولة” يعقد اجتماعا مع لجنة تعديل الاتفاق السياسي

عقد مكتب رئاسة المجلس الاستشاري للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات فيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، ونتائج لجنة الحوار مع مجلس النواب لمناقشة أخر الخطوات التي اتخذت لإجراء تعديلات على المجلس الرئاسي.

يذكر أن لجنة الحوار بين مجلسي النواب والدولة قد اتفقا على ضرورة تعديل في المجلس الرئاسي ، وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة ترحيبه بإجراء تعديل على المجلس الرئاسي.

