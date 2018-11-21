اجتماعات دول الجوار.. السودان تُكرر المشهد

اجتماعات عديدة لدول الجوار الليبي تبدأ بأجندة مكررة وتخرج بيناتها النهائية ببنود لا تختلف عن سابقاتها، هكذا يُعلّق المتابع للشأن الليبي على اجتماعات دول الجوار الليبي التي دائما ما تُحمّل ليبيا وحدها أزمة الانفلات الأمني على الحدود المشتركة لهذه الدول.

ويرى البعض أن بعض دول الجوار تُصدّر أزماتها السياسية ومعارضيها المسلحين إلى الداخل الليبي، لتأتي كل تلك التساؤلات وغيرها على الاجتماعات الأخيرة لدول جوار ليبيا والقادمة كاجتماع السودان.

وفي هذه الأثناء تستعد السودان لاحتضان اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم، فيما سيكون وجودها بصفة مراقب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، دعا نظيره الفرنسي جان أيف لودريان، لحضور المؤتمر، خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

شرح الدرديري لنظيره الفرنسي جهود بلاده لتحقيق السلام في ليبيا ومبادرته لاستضافة هذا الاجتماع، مؤكدا في الوقت ذاته على أن جهود السودان في تحقيق السلام والأمن في الإقليم يأتي حرصا على صون وحماية أمنه الداخلي وليس لمصلحة أحد آخر حسب ما نشر في وكالة الأنباء السودانية.

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