الأمين المساعد للجامعة العربية: الحل في ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم

أكد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، أن الحل في ليبيا يعتمد على الليبيين أنفسهم، وأن دور المجتمع الدولي يقتصر على تقديم المساعدة فقط.

وقال زكي في تصريحات إلى موقع “صوت الأمة” المصري، إن “الوضع يتطلب مزيدًا من الصبر والتشجيع وبعض الحزم، لأن ما يزيد الفرقة بين الأطراف الليبية هو الصراع على الثروة والسلطة، وكلما استمر هذا الصراع استمر مع الوضع الليبي بالشكل الحالي وقد يسوء، لذلك لابد من حسم هذا الصراع لتأخذ الأزمة طريقها للحل”.

وحول تعليق الجامعة العربية عن مؤتمر باليرمو الذي عقد الأسبوع الماضي في إيطاليا بشأن ليبيا، أوضح زكي أن “الجامعة وجدت في هذا المؤتمر جهدًا طيبًا من جانب إيطاليا، لما لها من دور مهم في الأزمة الليبية، وتستطيع أيضًا أن تؤثر إيجابًا إذا أرادت على الوضع في ليبيا”، حسب قوله.

ورأى زكي، أن الإيطاليين بذلوا جهودًا مخلصة في المؤتمر بهدف دعم الجهد الدولي لتسوية الوضع الليبي، لكن هناك أطرافًا عدة تتداخل في الوضع الليبي ومصالحها متضاربة مع بعضها، مشيرًا إلى أن الجلسات التي شهدها المؤتمر وفّرت فرصة طيبة لليبيين ليتحاوروا ويتوصلوا لمخرج لأزمتهم.

وعلق زكي على الصراع الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا، قائلا: “واضح أن هناك بعض التنافس بين الدولتين مع أنهما تنفيان ذلك، وفي تقديري هذا التنافس لم يصل للدرجة التي تؤذي بها الوضع الليبي الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى تنسيق دولي وعربي وإقليمي، فتدهور الوضع في ليبيا لا يعود على الخارج بقدر ما يعود على الداخل”.

وأشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إلى ما وصفه بـ”الخطر الذي يمثله طرح فكرة دخول قوات أجنبية ليبيا”، وفق ما نقلت موقع “صوت الأمة” المصري.

وتابع حسام زكي، إن “هذه الفكرة ليست واردة وليست فكرة جيدة على أية حال، إلا إذا صار إجماع ليبي على دعوة قوات معينة لمساعدتها في القيام بأحد أدوارها، وأنا لا أرى أن هناك إجماعًا من هذا النوع، فالمسألة في ليبيا تحتاج إلى نزع سلاح الميليشيات وليس دخول قوى جديدة على الأرض، أما السيناريوهات العسكرية التي تتحدث عن حسم الأزمة الليبية فالجامعة العربية تراها غير مجدية”.

وشاركت جامعة الدول العربية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي عقد خلال يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بمشاركة عدة أطراف دولية ومحلية فاعلة، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

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