بإذن النائب العام.. إقتحام سفينة نيفين الراسية في ميناء مصراتة وإخراج المهاجرين المعتصمين داخلها

ليبيا – قال آمر القطاع الأوسط بخفر السواحل توفيق السكير إن السلطات الليبية أنزلت بالقوة 79 مهاجراً على الأقل من على متن سفينة الشحن (nivin) أنقذتهم قبل أن ترسو في ميناء مصراتة.

السكير أوضح في إتصال مع وكالة “رويترز” للأنباء أن قوة مشتركة اقتحمت سفينة الشحن واستعملوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لإجبار المهاجرين على النزول من السفينة.

وأضاف أن بعضهم أصيب أثناء هذه العملية لكنهم صاروا في حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج بالمستشفى وأن جميع المهاجرين نقلوا إلى مركز للاحتجاز حيث تمت العملية تحت إشراف النائب العام.

يُشار إلى أن السفينة نيفين التي تحمل علم بنما أنقذت هؤلاء المهاجرين وغيرهم قبالة الساحل الليبي قبل عشرة أيام بينما كان قاربهم على وشك الغرق ونقلتهم إلى ميناء مصراتة و نزل 14 من المهاجرين طواعية لكن الباقين وعددهم 92 رفضوا النزول من السفينة في أول واقعة موثقة من هذا النوع.