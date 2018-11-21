“رايتس ووتش” تدعو ليبيا للتحقيق في استخدام “القوة” لإنزال مهاجرين بمصراتة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية إلى التحقيق في استخدام “القوة غير القانونية” لإنزال قرابة 80 مهاجرا غير شرعي من سفينة تجارية بمصراتة.

وطالبت منظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، السلطات الليبية بالسماح لأفراد تابعين للأمم المتحدة بزيارة الأشخاص الذين أنزلتهم قوات الأمن الليبية بالقوة من على متن سفينة “نيفين” التجارية، متهمة الاتحاد الأوروبي بعرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية وتمكين حرس السواحل الليبي.

وأشارت المنظمة، إلى أن قوات الأمن “أنزلت بالقوة 79 مهاجرًا وطالبي لجوء، أمس الثلاثاء، من على متن سفينة نيفين التي ترفع علم بنما في ميناء مصراتة، بعدما رفضوا مغادرة السفنية لعشرة أيام”، وفق ما نشرت على موقعها الرسمي.

وذكرت المنظمة، أن تقارير أفادت أن قوات الأمن استخدمت القوة وقنابل الغاز لإنزال المهاجرين، مشيرة إلى أن عددًا غير محدد من الأشخاص نُقلوا إلى المستشفى، في حين جرى اصطحاب آخرين إلى مركز الكراريم لاحتجاز المهاجرين في مصراتة.

وقالت المديرة المشاركة لقسم أوروبا ووسط آسيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” جوديث سندرلاند: “هذه أسوأ خاتمة ممكنة للالتماس اليأس للأشخاص على متن نيفين لتجنب الاحتجاز غير الإنساني في ليبيا”.

وأكدت سندرلاند، أن هذا الوضع هو نتاج جهود إيطاليا والاتحاد الأوروبي لعرقلة عمليات الإنقاذ التي تنفذها المنظمات غير الحكومية وتعزيز خفر السواحل الليبي حتى وإن كانت أوروبا تعرف أن ليبيا لم تكن مكانًا آمنًا.

وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات الليبية بأن تسمح على الفور لأفراد الأمم المتحدة وآخرين غير حكوميين بزيارة الأشخاص الذين أُنزِلوا من على متن السفينة، وإيجاد بدائل لاحتجازهم والتحقيق في احتمالية استخدام القوة بالمخالفة للقانون.

وأوضحت المنظمة، أنها أجرت بحثا على مراكز الاحتجاز في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق في صيف 2018، بما في ذلك مركز الكراريم، فقد زعم طالبو اللجوء والمهاجرين التعرض لانتهاكات على يد الحراس وأعضاء الجماعات المسلحة والمهربين، وتضمنت تلك الانتهاكات الضرب والاحتجاز في أوضاع لا إنسانية، حسب قولها.

وكان آمر القطاع الأوسط بخفر السواحل الليبي توفيق السكير، قد أكد إنزال السلطات الليبية بالقوة لنحو 79 مهاجرا على الأقل من على متن سفينة شحن أنقذتهم قبل أن ترسو بأحد الموانئ غربي البلاد.

وأنقذت سفينة “نيفين” التجارية التي تحمل علم بنما هؤلاء المهاجرين وغيرهم قبالة الساحل الليبي قبل عشرة أيام، بينما كان قاربهم على وشك الغرق، ونقلتهم إلى ميناء مصراتة غرب ليبيا.

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