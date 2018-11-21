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#عاجل.. رئيس النيابة العسكرية:الهجوم نفذته 3 مجموعات من أنصار الشريعة وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح ومجموعة العائدون الجزائرية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي: الهجوم نفذته 3 مجموعات من أنصار الشريعة وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح ومجموعة العائدون الجزائرية

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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