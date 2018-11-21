السراج يلتقي السفير التركي المنتهية ولايته قبل العودة إلى بلاده

وتقدم السفير بالشكر للسراج على ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام، وعبر عن تقديره لما يبذل من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وما تحقق من انجازات على اكثر من صعيد، كما اعرب عن امتنانه لحرص السراج على توطيد العلاقات بين البلدين .

من جانبه اشاد السراج بما بذله دوغان طوال مدة عمله من جهود لتنمية وتطوير العلاقات الليبية التركية، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية التركية من تعاون مع حكومة الوفاق , متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.