لجنة أزمة الصحة بالجنوب تتسلم 13 ألف جرعة لمضاد سم العقارب

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن تسلم لجنة أزمة الصحة بالجنوب على كمية تقدر بنحو 13 ألف جرعة من المصل المضاد لسم العقارب.

وجاء تسلم هذه الكمية من جرعات مصل سم العقارب خلال التوقيع على محضر استلام بين رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية عبد الرحمن عريش وإحدى الشركات المحلية المكلفة من وزارة الصحة الإثنين الماضي.

وأوضح عريش، أن هذه الكمية من مصل سم العقارب التي جرى تسلمها ستدخل إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان قبل أن يتم توزيعها على مناطق الجنوب الشرقي والغربي، وفق ما نشرت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك”.

وأكد عريش، أن هذه الكمية تشكل “مخزونا استراتيجياً” لبداية موسم الصيف القادم، مشيرا إلى أن لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية ستتولى الإشراف على توزيع الجرعات على كل المناطق الجنوبية في ليبيا.

يشار إلى أن عشرات الأشخاص بينهم أطفال يلقون حتفهم بين فترة وأخرى جراء إصابتهم بلسعة العقارب في عدة مناطق جنوب ليبيا، وذلك نتيجة لنقص وجود مصل مضاد للعقارب.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، توريد 5000 حقنة من المصل المضاد لسم العقارب، وتوزيع هذه الكمية على المرافق الصحية الواقعة بالمنطقة الجنوبية لسد العجز بشكل عاجل.

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