بلدية مصراتة: السيادة أصبحت في يد المليشيات التي تتحكم في قرارات ليبيا بقوة السلاح

ليبيا – أكد عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد على أن مجلس بلدي المدينة دائماً يتجه نحو بناء مؤسسات دولة حقيقية ليكون القرار لمؤسسات الدولة كل يحسب مسؤولياته.

كرواد أعرب في تصريح أذيع على قناة “النبأ” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن أسفه الشديد من أن السيادة والقرار أصبح في يد مليشيات التي تتحكم في القرار بقوة السلاح بجميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أنه كان هناك عقوبات لتطبيقها على كل من يعرقل الاتفاق السياسي وكل من يقف عائق في طريق الترتيبات الأمنية والإصلاح الاقتصادي وكل من تغول في الاستيلاء على الإعتمادات.

وبشأن العقوبات الدولية على آمر لواء الصمود صلاح بادي قال إن المجتمع الدولي في كثير من الأحيان يكيل في مكياليين ويُتهم أحياناً بأنه معرقل أو ضد الإتفاق السياسي والترتيبات الأمنية وغيرها، لافتاً إلى أنه في أكثر من مناسبة خلال لقاءات مع بعثة الأمم المتحدة تم توضيح هذه الأمور مع المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يمثل الأمم المتحدة والبعثة.

عميد بلدية مصراتة تابع قائلاً:”نحن لا نقوم الحقيقة بردات الفعل ضد مثل هذه القرارات الدولية التي يقوم بها المجتمع المدني بصفة عامة وقانونياً كما اشرت نحن على تواصل مع بعثة الأمم المتحدة ونوضح الأمور لهم على حقيقتها اذا لم يكونوا فاهمين الحقيقة”.

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