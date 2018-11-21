مؤسسة النفط: تعرض محطّة فرعية بحقل الشرارة لهجوم مسلح

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن محطة فرعية بحقل الشرارة النفطي تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة، دون وقوع أي إصابات بين المستخدمين.

ونقلت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن شركة “أكاكوس” التابعة للمؤسسة قولها إنّ المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلّحة متكوّنة من ثمانية أفراد ظهر أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنّ هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة، أن المجموعة المسلّحة قامت بسرقة ثلاث سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا موجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي، إلى أن إدارة شركة “أكاكوس” والفرق الأمنية المختصّة مع السلطات بالمنطقة تعمل على التحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة، على حد تعبيرها.

ودعت المؤسسة، كل الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلّي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكلّ العاملين في هذا القطاع، مؤكّدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد.

وأكدت المؤسسة، أنّ الظروف الأمنية تشكلّ عنصرا أساسيا في قدرة مؤسسة النفط على ضمان استمرار عملياتها التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي، وفق قولها.

وقال المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها، بحسب ما نقل البيان.

واعتبر صنع الله، أنّ قطاع النفط الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد، رغم كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي، على حد قوله.

وتعتبر المنشآت النفطية في ليبيا من أكثر القطاعات التي تتعرض لاعتداءات متكررة، وقد تعرضت المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة في منتصف يوليو الماضي لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة، واختطفت أربعة عاملين بالحقل أثناء الهجوم بينهم عامل روماني الجنسية، قبل أن يطلقوا سراح اثنين من الليبيين.

ويعد حقل الشرارة النفطي من أكبر حقل في ليبيا ويمثل نحو ربع الإنتاج الوطني، ويصل معدل إنتاجه إلى حوالي 270 ألف برميل يوميا، وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل بالشراكة مع شركات “أكاكوس”، و”ريبسول”، و”توتال”، و”أو إم في”، و”شتات أويل”.

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