“الجامعة العربية” : ليبيا تحتاج إلى نزع السلاح من الميليشيات

أكد الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، ،” أن الوضع في ليبيا يتطلب مزيدًا من الصبر والتشجيع وبعض الحزم، لأن ما يزيد الفرقة بين الأطراف الليبية هو الصراع على الثروة والسلطة”.

وأضاف زكي ، خلال تصريحات صحفية ،” أنه كلما استمر هذا الصراع استمر مع الوضع الليبي بالشكل الحالي وقد يسوء، لذلك لابد من حسم هذا الصراع لتأخذ الأزمة طريقها للحل”.

وأكمل زكي ،” باليرمو هناك أطرافًا عدة تتداخل في الوضع الليبي ومصالحها متضاربة مع بعضها، ومن الواضح أن هناك بعض التنافس بين فرنسا وإيطاليا مع أنهما تنفيان ذلك، وفي تقديري هذا التنافس لم يصل للدرجة التي تؤذي بها الوضع الليبي الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى تنسيق دولي وعربي وإقليمي، فتدهور الوضع في ليبيا لا يعود على الخارج بقدر ما يعود على الداخل”.

وأوضح،” أن ليبيا تحتاج إلى نزع سلاح الميليشيات وليس دخول قوى جديدة على الأرض، أما السيناريوهات العسكرية التي تتحدث عن حسم الأزمة الليبية فالجامعة العربية تراها غير مجدية”.

