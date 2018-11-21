صحة الوفاق تستلم 13 ألف جرعة من مصل سم العقارب

ليبيا – أجرى أمس الأول التوقيع على محضر استلام 13 ألف جرعة من مصل سم العقارب بين رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية عبد الرحمن عريش وإحدى الشركات المحلية المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

عريش صرح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق إن الكمية التي تم استلامها ستدخل لمخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان قبل أن يتم توزيعها على مناطق الجنوب الشرقي والغربي.

وذكر رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية أن هذه الكمية تشكل مخزوناً استراتيجياً لبداية موسم الصيف القادم كما ستتولى لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية الإشراف على توزيع الجرعات على كل المناطق الجنوبية .

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