النيابة العسكرية تكشف أسماء منفذي الاغتيالات في بنغازي قبل بدء عملية الكرامة

كشف رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الشرقية، العقيد علي ماضي، عن أسماء المواطنين الذين طالتهم أيدي الإرهابيين في بنغازي قبل إنطلاق عملية الكرامة، إلى جانب نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات بالمدينة.

وأكد ماضي في مؤتمر صحفي، عقده مع الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن الإرهابي أحمد بوختالة هو من أصدر التعليمات لاغتيال المواطن الأمريكي، روني سميث في مدينة بنغازي، مطالبا السلطات الأمريكية التواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية الاغتيال.

وتابع حديثه بأن الزهاوي وبوختالة وبن قمو من أبرز المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012، مشيرا إلى تحفظ النيابة العامة على أسماء بعض الموقوفين في القضية حفاظا على سرية التحقيقات. واعلن ماضي أن مقتل المحامية سلوى بوقعيقيص سنة 2014 كانت في عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي.

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