بلدية سرت تعلن مباشرة صيانة إنارة الطريق المزدوج وسط المدينة

ليبيا – باشرت فرق الصيانة اعمال صيانة انارة الطريق المزدوج وسط المدينة بمشاركة قسم الانارة العامة سرت ودائرة الاتارة الوسطى .

رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء سرت قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية إن العمل متواصل بالتنسيق مع ادارة الشركة والمجلس البلدي سرت في توفير المواد اللازمة للصيانة.

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وأكد على أنه تم حصر الاضرار والاحتياجات التي يحتاجها العمل لتنفيذ اعمال الصيانة وتم توفير جزء منها ، لافتاً إلى أنهم بانتظار توفير باقي الاحتياجات لاستكمال اعمال الصيانة.

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