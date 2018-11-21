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#عاجل.. المتحدث باسم القيادة العامة: المنطقة العسكرية الكفرة تعتبر أي سيارة خارج منطقة السد الترابي خارج الشرعية وسيتم استهدافها. 

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري: المنطقة العسكرية الكفرة تعتبر أي سيارة خارج منطقة السد الترابي خارج الشرعية وسيتم استهدافها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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