عاجل.. المتحدث باسم القيادة العامة: المنطقة العسكرية الكفرة تعتبر أي سيارة خارج منطقة السد الترابي خارج الشرعية وسيتم استهدافها. 

المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري: المنطقة العسكرية الكفرة تعتبر أي سيارة خارج منطقة السد الترابي خارج الشرعية وسيتم استهدافها.
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صحيفة العنوان الليبية
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