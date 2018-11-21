سياحة الوفاق تبحث مع سفيرة فرنسا سبل مساهمة بلادها في إحياء المواقع والمباني التاريخية

ليبيا – إستقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك أمس الثلاثاء سفيرة فرنسا هلن باتريس وسكريتير السفارة اكسال قويين بحضور مدير عام الهيئة ورئيس جهاز المدن القديمة ومدير إدارة تنمية المشروعات السياحية.

رئيس الهيئة أشاد بحسب المكتب الإعلامي التابع للهيئة بالعلاقات التاريخية والتعاون بين البلدين لاسيما في مجال السياحة، معرباً عن تقديره وشكره للسفيرة على تلبية الدعوة.

ومن جانبها أكدت السفيرة على أهمية التراث الثقافي والطبيعي في ليبيا وجذوره الضاربة في عمق التاريخ الإنساني بتحقيق التنمية ومساهمته في تنشيط حركة السياحة.



وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل اتفاقية التعاون السياحي المبرمة بين البلدين عام 2004 والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة لاسيما في مجال التدريب والاستشارات والتخطيط السياحي وترميم وإحياء المواقع والمباني التاريخية.



كما تم استعراض فرص الاستثمار في المجال السياحي، وتنظيم برامج ثقافية سياحية مشتركة وإمكانية استكمال الشركات الاستشارية الفرنسية العاملة على تصميم المخططات السياحية اعمالها في ليبيا وما ترتب على ذلك من توقف برامج استحداث واستئناف تنفيذ عديد المشاريع السياحية.



وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على اعداد تصور لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين ليبيا وفرنسا وتقديم مقترحات لتحويلها إلى برامج عمل تخدم القطاع السياحي الليبي وإعداد متطلبات إحياء مشاريع برامج ثقافية مشتركة في مجالات السياحة والمدن التاريخية.

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